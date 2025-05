C’est une belle tourte aux carottes qui va passer au four pour la recette proposée par la conteuse Sylvia Moritz. En plus, cette recette est une belle tradition familiale…

On va découvrir quelques secrets de cuisine, qui donnent à cette tourte un beau concentré de saveurs. Préparation, tamisage et glaçage, on suit la réalisation de cette belle spécialité dans la cuisine de Sylvia Moritz. /jmp