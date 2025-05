Il va donner le rythme à l’administration communale de Clos du Doubs

Un nouvel objet hors du commun vient battre le rythme dans la mairie de Clos du Doubs. Jeudi soir, l’association Les Médiévales de Saint-Ursanne et les autorités communales ont présenté une horloge restaurée par la Division technique du CEJEF à Porrentruy. Construit en 1840 dans l’Arc jurassien, côté français, le morbier a été vendu par Joseph Piqueré, horloger dans le Clos du Doubs, à la famille Migy toujours installée à St-Ursanne, qui en a fait don.

Laurent Barotte, enseignant en pratique à l’école des métiers techniques, indique que le morbier est en parfait état de conservation. Sa garniture en laiton est aussi joliment décorée. On y découvre une scène de vendange et galante. Autres particularités, la signature de l’horloger revendeur figure sur le cadran. « Ça fait un lien entre l’histoire de l’horlogerie de l’Arc jurassien, côté français et également côté suisse, puisque cette horloge a été vendue à St-Ursanne autour des années 1840 », précise le pendulier.





Un cadeau pédagogique

Laurent Barotte s’émerveille encore après quelques décennies d’enseignement de rendre vie à ce genre d’objets. « C’est un cadeau pédagogique d’arriver au milieu d’un groupe de 10 élèves et de poser au milieu de l’établi une horloge ultra sale », explique-t-il. Les prochaines étapes s’apparentent, selon lui, à une autopsie d’un médecin légiste : « On décortique la pendule ». Pour lui, l’apothéose du travail des élèves correspond aux premiers tic-tacs et premières sonneries du morbier. /ncp