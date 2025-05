Jocelyn Saucy prend la tête du centre Médico-psychologique

Jocelyn Saucy a été nommé au poste d’administrateur du centre Médico-psychologique (CMP), par le Gouvernement, indiquent les autorités dans un communiqué publié vendredi. Chef du service des ressources humaines de l’Hôpital du Jura durant près de 15 ans, l’homme de 63 ans a mis fin à son activité en 2023. L’une des missions qui l’attendent est la poursuite du processus d’autonomisation du CMP initiée en 2023. Il succède à Julien Crevoisier, administrateur ad interim depuis 2023, que le Gouvernement remercie pour son engagement.

La direction du CMP est désormais composée du Dr Mertens, médecin psychiatre et directeur médical de l’institution depuis octobre 2024 et de la secrétaire générale Cornelia Berberat. Avec cette nouvelle direction, le Gouvernement indique vouloir « maintenir en tout temps des prestations médico-psychologiques » et « développer l’organisation structurelle idéale ». Des enjeux importants dans un contexte où « les questions de santé mentale sont au cœur des préoccupations en matière de santé publique », souligne le communiqué des autorités. /comm-mlm