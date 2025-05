Festivals unis pour un événement spécial

Cinq festivals de l’Arc jurassien réunis pour un festival d’une journée. Les jurassiens Tartares de Miette et le P’tit du Gros, les neuchâtelois Parabôle and co, FestiValdeRuz et Hors tribu unissent leurs forces à La Case à Chocs à Neuchâtel ce samedi. Après une après-midi dédiée aux familles, une quinzaine de concerts sont au programme, mais les programmateurs ont fait le pari d’une affiche « mystère », pour garder la surprise jusqu’au bout. L’entrée à la journée et à la soirée sont libres. Plus de renseignements ici. /rce