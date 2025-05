Cornol raconté en image

Yves Rondez raconte son village. « Cornol en images : histoire d’un village », c’est titre de l’ouvrage paru cette semaine. L’ancien restaurateur a profité de sa collection de cartes postales et différents documents mis de côté depuis de nombreuses années pour présenter un livre illustré sur 220 pages. Son auteur ne s’adresse pas forcément aux passionnés de lecture : « C’est pour le profane qui n’a pas envie de lire des pages et des pages de texte. Il suffit d’ouvrir le livre, on y trouve les illustrations et les légendes pour tout comprendre », déclare Yves Rondez. Plus de 300 photos et illustrations se trouvent dans cet ouvrage qui permet de se replonger dans le passé et les activités qui ont fait vivre le village de Cornol.