« Une super expérience » pour les apprentis du commerce de détail

Les meilleurs apprentis romands du commerce de détail se sont affrontés ce samedi à Delémont. Vingt-six candidats ont pris part au concours des SwissSkills et une fois encore les Valaisans ont trusté les premières places. Les deux Jurassiennes engagées ont terminé dans la première moitié du classement : Léa Joray a pris la septième place et Shania Léchenne la treizième. Pour les deux apprenties de deuxième année, l’expérience était très enrichissante, mais stressante. « Je pense que c’est un challenge personnel pour repousser nos limites et c’est une super expérience en vue des examens », affirmait Shania Léchenne qui travaille chez Willemin Mode à Bassecourt.

Les deux participantes devaient faire face à deux acheteurs potentiels, dont un s’exprimait en anglais ou en allemand. Durant les deux prestations d’un quart d’heure, le jury a évalué leur savoir-faire, leur professionnalisme et leur passion pour leur métier. Pour Léa Joray, employée à la Page d’Encre à Delémont : « Il faut réussir à faire abstraction de tout et se concentrer sur son client. C’est très stressant de sentir le jury et le public nous regarder. » Sur place, nous avons pu constater toute la motivation des candidats et l’excellent état d’esprit qui régnait durant ces SwissSkills des gestionnaires du commerce de détail. Reportage… /rce