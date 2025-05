Flashé à 114 km/h au lieu de 50 à Glovelier

Un véhicule pincé à 114 km/h au lieu de 50 à Glovelier, un autre épinglé à 134 km/h dans le 80 entre Vicques et Courchapoix, et un troisième flashé à 162 km/h sur l’autoroute entre Glovelier et Bassecourt : la Police cantonale jurassienne a publié ce lundi ses chiffres de la circulation routière pour le mois d’avril.

Au total, 40’860 véhicules ont été contrôlés par des radars mobiles et semi-stationnaires. Pas moins de 39 conducteurs ont fait l’objet d’un retrait de permis, tandis que 67 autres ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public. Près de 1’700 amendes d’ordre ont été distribuées et aucun délit de chauffard n’est à signaler.

Plus d’une vingtaine de personnes ont été dénoncées pour conduite sous l’effet d’alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments, ce qui représente environ le double des chiffres des mois précédents. /comm-cra