La reconstruction du pont de Goumois retardée de deux ans

Le pont de Goumois devra faire preuve de patience. La reconstruction de l’ouvrage situé sur le territoire français est retardée de deux ans. Le chantier interviendra en 2029. Une structure provisoire sera érigée avant la mise à neuf du pont en 2030. Ces échéances seront précédées par la réalisation d’études en 2027 et 2028 afin d’analyser le projet et de définir les différentes étapes des travaux. Le Gouvernement l’a annoncé ce lundi dans sa réponse à une question écrite de la député Sophie Guenot (PCSI). L’exécutif cantonal rappelle que le chantier est de la responsabilité du département du Doubs. Ce dernier a dû réduire le budget alloué aux grosses opérations d’ouvrages d’art en raison d’un contexte financier compliqué, explique le Canton. Le pont a été inspecté en octobre dernier. Les résultats sont rassurants quant à son état et son utilisation jusqu’à la réfection. Le Gouvernement ajoute qu’un renforcement de la surveillance de l’ouvrage est prévu en effectuant des inspections tous les trois ans, au lieu de tous les six ans. /nmy