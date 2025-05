Des Belges dans le Jura pour vivre une expérience unique à l’Eurovision

Coiffeurs de métier, les deux retraités voient dans ce concours plus que de la musique. C’est surtout une vitrine pour la mode. « Il y a toujours quelque chose de nouveau et c’est important dans la pratique de la coiffure et du maquillage. C’est de l’inspiration pour nous », raconte Lieven Moes. Un phénomène que Karl Driessche souligne aussi. « Quand on va à Londres, on est obligé de visiter Camden, car les gens inventent leur propre mode et l’Eurovision, c’est la même chose. Les chanteurs portent des choses extravagantes et très colorées et les gens peuvent utiliser ce qu’ils voient pour construire leur propre mode », raconte l’ancienne drag queen professionnelle.

Les deux compagnons vont donc vivre une expérience unique, en plus de leur séjour dans le Jura qu’ils décrivent comme une région « d’un autre siècle avec un silence et une nature juste fantastique. » /lge