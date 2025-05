Ils auraient tenté de voler de la drogue et de l'argent

Quatre hommes sont jugés depuis mardi au Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Ils comparaissent pour des faits qui remontent à août 2021 à Moutier, explique le Journal du Jura. Ils sont accusés de tentative de contrainte avec lésions corporelles simples, éventuellement tentative de brigandage. Les accusés, accompagnés d’un tiers inconnu, auraient tenté de dévaliser un dealer de chanvre illégal à son domicile, selon l’acte d’accusation, avec l’intention de lui dérober la marchandise et l’argent lié au trafic.

Le plaignant détaille avoir reçu du spray au poivre et même un coup de taser après avoir ouvert la porte de chez lui. Au moment de l’agression, il n’a vu qu’un seul homme et une ombre. Un homme qu’il a par la suite reconnu sur une photo. Sauf que la personne identifiée nie être entrée dans l’immeuble. Les juges devront donc déterminer combien d’agresseurs étaient présents et surtout qui a commis ces actes.

La personne identifiée fait par ailleurs face à d’autres actes d’accusation, poursuit le JdJ. Il a dû d’ailleurs comparaitre dans l’après-midi, seul cette fois, pour une autre tentative de brigandage, de nombreux vols ou tentatives de vols à La Chaux-de-Fonds, ainsi que diverses infractions aux lois sur les armes, les stupéfiants et les chemins de fer. Il regroupe ainsi face à lui pas moins de 15 parties plaignantes.

Les débats se poursuivent mercredi avec les deux accusés restants puis le réquisitoire du Ministère public et les plaidoiries des avocats. /amo