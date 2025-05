Le Gouvernement lance un audit au sein du DFCS

Un audit sera mené au sein du Département de la formation, de la culture et des sports. Il sera lancé d’ici la fin du mois, selon une annonce faite par le Gouvernement jurassien ce mardi. L’objectif sera d’analyser le fonctionnement du DFCS et son management à la suite d’une enquête diffusée sur les ondes de RFJ la semaine dernière. Le Gouvernement indique dans son communiqué que cette décision a été prise « en plein accord avec le ministre Martial Courtet qui lui-même avait proposé qu’une telle analyse soit menée ». A noter que pour des raisons de neutralité et d’indépendance, l’audit sera confié à un mandataire externe. Le Gouvernement souhaite pouvoir bénéficier des résultats au plus tard à la fin du mois d’août prochain, afin de bénéficier « d’une présentation transparente des faits ». Il souhaite pouvoir communiquer avant la tenue des prochaines élections cantonales. /comm-lge