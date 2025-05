Mélanie Freymond : « J’adorerais reprendre le flambeau » de l’Eurovision

L’Eurovision est lancé à Bâle ! Après la cérémonie d’ouverture dimanche, la première demi-finale du concours de la chanson se tiendra ce mardi soir. La Vaudoise Mélanie Freymond qui animera l’Arena plus au Parc Saint-Jacques durant la finale samedi était l’invitée de « La Matinale » pour évoquer l’ambiance sur place. « C’est vraiment le cœur de l’Eurovision, il y a une émulation dans toute la ville », se réjouit celle qui n’animera pas la soirée principale à la Halle Saint-Jacques avec 6'500 personnes mais celle au stade qui accueillera le grand public, 36'000 spectateurs sont attendus. « La salle est petite. L’idée est de connecter le stade à la salle puisque le stade est de l’autre côté du trottoir et on peut y mettre 36'000 personnes », explique-t-elle.



Mélanie Freymond a essayé ses tenues réalisées par le Valaisan Kévin Germanier, « un moment stressant. A moins d’une semaine du concours, je voulais vraiment que les tenues fonctionnent. Tout s’est très bien passé, j’ai deux tenues et pas de grande robe, voilà ce que je peux dire ». Concernant les chances de la Suisse, « j’ai vu la chanson de Zoë Më en live, j’aime beaucoup. A côté d’autres chansons qui sont parfois un peu criardes, c’est plus harmonieux et plus mélodique », estime l’animatrice qui voit « la Hollande, avec Claude, et la Suède, encore une fois », en favoris. Et alors que Jean-Marc Richard commentera cette année son 35e et dernier Eurovision sur la RTS, Mélanie Freymond « adorerais reprendre le flambeau, ce serait vraiment un honneur », admet-elle. /mmi