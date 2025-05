Un arsenal de munitions dérobé à Châtillon

Le stand de tir de Châtillon a été visité et pillé dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Le ou les malfrat(s) ont mis la main sur près de 25'000 munitions, « entre 23'000 et 24’000 » confirme ce mardi la police cantonale jurassienne à la suite d’une information révélée par le Quotidien jurassien. Les cartouches dérobées appartenaient au club local et à celui de Courtételle, qui utilise aussi les lieux. Ce sont d’ailleurs des tireurs venus s’entraîner qui ont découvert sur place une vitre cassée, des portes enfoncées et la disparition du stock de munitions. Un premier coffre contenant une clé a vraisemblablement été forcé, permettant aux malfrats d'accéder à d'autres coffres, indique la Police cantonale. Une enquête est en cours, mais aucune arrestation n'a eu lieu pour l'heure dans le cadre de cette affaire.





Un butin modeste en cas de revente

Les munitions suisses, spécifiques aux fusils en dotation dans l’armée suisse (Fass-90 et anciennement le Fass-57), ne sont pas compatibles avec les armes de calibre comparable qui ont cours au sein de l’OTAN. Revendre ces cartouches au coût de 30 centimes l’unité reviendrait à un butin de 7'500 francs, relève le Quotidien jurassien. Dans ses colonnes, le président de la société de tir de Châtillon Christophe Beuret émet l’hypothèse d’un « vol à plusieurs » au vu des 300 kilos de munitions à déplacer. La Police cantonale ne s'avance pas quant aux mobiles du vol. /ats-jpi