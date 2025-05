Une nouvelle étape pour le projet Avenir Berne romande

Le projet Avenir Berne Romande se concrétise. La Direction des travaux publics et des transports du Canton de Berne a détaillé mardi cet après-midi les nouveaux lieux d’implantations des services cantonaux dans le Jura bernois, en lien avec le transfert de Moutier. Les chantiers des bâtiments définitifs et des sites temporaires avancent conformément au calendrier prévu, indiquent les autorités. Les dernières interrogations sont donc levées, notamment en ce qui concerne l'épineux dossier de la Tavannes Machines. Pour rappel, le bâtiment avait dû être évacué l’été dernier pour des motifs de sécurité, en raison d'un risque d'effondrement, et nécessite depuis de gros travaux de transformations.





Un pôle Justice et Police à Tavannes

Ce n’est pas un scoop dans la mesure où le Grand Conseil avait déjà décidé en décembre 2024 d’intégrer définitivement les services de Justice et Police dans le futur centre administratif de Tavannes. Mais cette décision a conduit l’Office des immeubles et des constructions (OIC) à revoir l’organisation des espaces dans le bâtiment Tavannes Machines, ainsi que la répartition des services qui s’y installeront au terme des travaux en 2028. Après réflexions autour des agencements, c’est désormais acté, le site de Tavannes accueillera donc le Tribunal régional du Jura bernois, le Ministère public ainsi que celui des mineurs mais aussi la Police territoriale et la sûreté régionale. S’ajoutent également l’Autorité régionale de conciliation du Jura bernois, l’Intendance des impôts, l’Office des poursuites et des faillites, l’Office régional de placement ainsi que l’Office des forêts et des dangers naturels division Jura bernois, le Service des monuments historiques du canton de Berne, le Laboratoire cantonal et l’ACCES, accompagnement et conseil pour les enseignants et les établissements scolaires. Le bâtiment est actuellement vidé de ses cloisons et autres aménagements intérieurs. Le projet de structure a été validé par les services des monuments historiques cantonaux. La dernière locataire du bâtiment quittera les lieux à la fin de la semaine. Dès lors, les travaux de transformations pourront débuter et dureront trois ans. Une fois rénové, le site pourra accueillir près de 200 collaborateurs du canton.





Et ailleurs ?

Les autres chantiers avancent aussi selon le calendrier prévu, détaille encore conseiller d’Etat. À Loveresse, le bâtiment est aujourd’hui construit et les aménagements intérieurs sont en cours. Les locaux seront remis à la Police mobile du Jura bernois qui s’y installera de manière définitive à la fin de l’année. À Bienne, la planification du bâtiment qui accueillera le ceff ARTISANAT est réalisée. Les travaux ont été commandés au propriétaire privé, qui est chargé de les réaliser. Le Centre de formation professionnelle Berne francophone pourra occuper le bâtiment dès l’été 2026.





Du provisoire sur trois sites

Précisons également qu'en attendant la fin de travaux de Tavannes Machines, des services seront également installés temporairement dans d'autres communes du Jura bernois et à Bienne. C'est notamment le cas de l'Office des poursuites et des faillites et l'Intendance des impôts qui déménagera provisoirement à Sonceboz-Sombeval. C'est aussi le cas à Bienne où le Tribunal régional du Jura bernois, les deux ministères publics ainsi que l'Autorité de conciliation du Jura bernois prendront leurs quartiers au centre-ville. Enfin à Reconvilier, des containers seront installés cet été pour la Police territoriale sur le terrain initialement prévu pour accueillir le Centre Justice et Police. À noter encore que les déménagements des services localisés à Moutier se feront pour la plupart au dernier trimestre 2025.