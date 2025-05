La prolongation des RHT satisfait le canton du Jura

Une prolongation bien accueillie, qui rassure et soulage le Jura. Le Conseil fédéral a annoncé mercredi matin que les indemnisations des entreprises en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) pourront être versées en Suisse durant 18 mois, contre 12 en temps normal. Cette mesure sera prolongée jusqu’au 31 juillet 2026. Les autorités nationales disent ainsi répondre à la faible croissance de l'économie suisse, inférieure à la moyenne et grevée par les incertitudes internationales liées à la politique commerciale et économique. Et de rappeler l'augmentation des droits de douane par les Etats-Unis, ce qui impacte encore davantage les prévisions conjoncturelles.

Dans notre canton, 122 entreprises sont autorisées, à l’heure actuelle, à introduire les RHT. Cela concerne principalement les secteurs de l’horlogerie et de la fabrication de machines. Une septantaine de ces établissements en font usage en ce début d’année pour un total d’environ 1900 employés. Cette prolongation des indemnisations en cas de RHT satisfait le ministre jurassien de l’Économie, Stéphane Theurillat : « C’est un soulagement. L’économie jurassienne souffre par rapport à cette conjoncture qui est compliquée ». L’état peut, par ailleurs, se réjouir, d’une prolongation qui va « au-delà de nos espérances en étant fixé au 31 juillet 2026 et non pas au 31 décembre de cette année ».