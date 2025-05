Léo Rebetez va faire résonner de la musique engagée

De la chanson francophone « avec une vraie teneur politique » au Théâtre du Jura. Léo Rebetez va présenter « Léo & Amix » jeudi soir à 20h00 dans l’entrée de l’établissement delémontain. Il sera accompagné sur scène par Gérald Pittet et Jérôme Humbert, alias Onimo. Le trio interprétera plusieurs chansons composées par Léo Rebetez. Le Jurassien a écrit certains de ses titres à partir de divers événements d’actualité. Le musicien et sérigraphe essaye de faire passer un message de contestation à travers ses créations : « C’est de la chanson engagée. Je réagis sur des sujets en fonction de l’actualité où j’ai envie d’exprimer des ressentis ou des bouts d’analyse ». Léo Rebetez a notamment évoqué l’élection du président américain Donald Trump : « Cette montée du fascisme qui revient me fout vachement les boules. J’essaye d’exorciser ces choses-là pour trouver des voies d’évolution ». Le chanteur delémontain est fortement attaché aux chansons à texte. Ce style le « nourrit dans ce qu’il essaye de transmettre et de fabriquer ».