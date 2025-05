Procès : quatre prévenus et un vol de cannabis

Démêler le vrai du faux. C’est ce que cherche à faire le Tribunal régional Jura bernois-Seeland depuis ce mardi. Quatre hommes sont accusés d'avoir tenté de détrousser un détenteur de cannabis le 13 août 2021 à son domicile, à Moutier, rappelle le Journal du Jura.

Il est difficile pour le représentant du Ministère public de se dépêtrer dans cette affaire. La grande difficulté, d’après Raphaël Arn ? Les prévenus se renvoient la balle. Même la victime n’a pas une version complète de ce qu’il s’est passé, ajoute-t-il.

Pour établir les faits, il faut se baser sur les premières déclarations spontanées, plus fiables d’après le procureur. Les quatre prévenus étaient présents, avec une autre personne. Ils avaient l'intention de voler le chanvre de la victime. Voulaient-ils aussi s'emparer de l'argent ? Rien ne permet de le certifier. Le procureur requiert de retenir à l'encontre des quatre prévenus la tentative de contrainte, et non de brigandage, en plus des lésions corporelles simples.

Le procureur demande une peine de prison de 12 mois avec sursis de deux ans pour l’un des prévenus. Pour deux autres, 15 mois ferme et une expulsion de territoire de 3 ans. Quant au quatrième, il est aussi impliqué dans une série de vols et une autre tentative d’extorsion. Le procureur recommande pour lui 47 mois d’emprisonnement. Le verdict est attendu le 6 juin. /ehe