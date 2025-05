Un rucher-école adapté aux curieux de tous âges

La Société d’apiculture d’Ajoie et du Clos du Doubs invite les curieux à découvrir ce monde fascinant. Ce dimanche, la SAA ouvre les portes de son rucher-école situé en dessous de l’hôpital à Porrentruy. Des travaux estimés à 50'000 francs viennent de s’y terminer. Désormais le bâtiment est deux fois plus grand et dispose d’une vitre pour séparer les ruches des visiteurs, car ce lieu est justement destiné à la transmission du savoir. Pauline Miserez Arpin explique que le rucher-école permet « d’accueillir les gens qui ont envie de se former » et aussi ceux « qui n’y connaissent rien et qui ont envie de découvrir l’apiculture ». La vulgarisatrice précise que ce vitrage permet aux visiteurs de regarder et d’écouter l’apiculteur qui peut manipuler les abeilles sans avoir besoin de se protéger.

La trentenaire se réjouit par exemple d’accueillir des enfants. « Les enfants sont curieux. Ils n’ont pas peur du tout, c’est même un peu inquiétant des fois. Ils sont fascinés et ont plein de questions et c’est un plaisir pour nous », souligne la jeune femme qui partage ce rôle de vulgarisateur avec une seconde personne au sein de la SAA.