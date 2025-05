Une Jurassienne en finale de Top model international

Elle rêve de vivre du métier de mannequin : Léa Voyame fait partie des 100 finalistes (sur 15'000 participants au départ) du concours Top model international et partira ce jeudi pour Monaco. La Vadaise de 18 ans a déjà été finaliste de Miss suisse francophone mais vivra sa première expérience d’une telle ampleur, de quoi se sentir « un petit peu stressée mais aussi très contente d’y aller ». A quelques heures du concours, « c’est important d’être très préparée au niveau physique et mental, beaucoup dormir et bien boire », explique la Jurassienne. Sur place, la modèle photo devra notamment « défiler devant des stars, les agences et le jury ». « J’aimerais bien gagner, mais ça, c’est le top du top. J’aimerais vivre du métier de mannequin donc j’espère que des agences me remarquent et aussi prendre un maximum de plaisir », raconte Léa Voyame qui admire notamment Zendaya et mène de front les concours de beauté et un apprentissage d’assistante en soins et santé communautaire à Boncourt. Le public peut voter pour Léa Voyame, numéro 158, ici. /mmi