Des élèves découvrent les secrets de la saucisse d’Ajoie

En face, les enfants n’ont pour la plupart jamais pénétré dans un laboratoire d’un boucher et encore moins touché les boyaux qui permettent de confectionner la saucisse. « C’est gluant », « on dirait de la pâte à modeler », « c’est dégueulasse ». Mais ils ont tous voulu essayer de faire leur première saucisse d’Ajoie avec plus ou moins de réussite, car même si certains ingrédients dans le processus de fabrication n’invitent pas à se lécher les babines, le résultat est très apprécié par les enfants : « Au final, le goût c’est toujours bon ». /ncp