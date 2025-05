La Fanfare de Courcelon fête ses 125 ans

La Fanfare de Courcelon est à l’honneur cette fin de semaine. La société fête ses 125 ans et organise le Festival des fanfares du Val Terbi. Baptiste Rais, président de la fanfare qui évolue en 2e catégorie brass band, et Matthieu Dessarzin, membre du comité d’organisation des festivités, étaient les invités de « La Matinale » ce jeudi. « En 1900, il y avait 17 membres qui habitaient Courcelon, pas de local de répétitions qui se tenaient chez l’instituteur du village, raconte Matthieu Dessarzin. Il faut savoir que c’est la deuxième fanfare du village de Courcelon. La première a été dissoute pour des raisons de tensions politiques. Cette fanfare est apolitique ». « On a vu des évolutions assez monstrueuses au niveau de la formation. A l’époque, on donnait un instrument à une personne et si elle savait souffler, elle pouvait venir à la fanfare. Aujourd’hui, la formation est excellente », ajoute Baptiste Rais. L’un des temps fort des festivités sera la présentation des nouveaux uniformes et d’une nouvelle bannière vendredi soir, « une tenue assez moderne qui garde les traits folkloriques qu’on retrouve dans le monde de la fanfare », dévoile Baptiste Rais. Samedi, aura lieu le Festival des fanfares du Val Terbi et du district de Delémont avec 350 musiciens et 14 ensembles. /mmi