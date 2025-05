Le SIFM présentera la Gruère à la Gruyère

Plusieurs raisons ont conduit le SIFM, qui était notamment en contact avec la Foire du Valais, à opter pour la manifestation fribourgeoise. « Le comptoir du Valais c’était quelque chose de trop gros, on aurait quasiment été noyé dans la masse. Tandis qu’avec le Comptoir gruérien on aura à disposition un stand de près de 60 mètres-carré », explique Martial Jacoulot, membre du comité en charge du projet. L’ancien président du SIFM jusqu’en 2023, qui était aux commandes lors du déplacement à Payerne, a constaté l’importance de telles manifestations. « Les visiteurs pensaient que les Franches-Montagnes étaient beaucoup plus loin. »





Des idées pour l’année en cours

Après une année 2024 marquée par l’abandon du projet de pump-track et le soutien à diverses manifestations taignonnes ainsi qu’un exercice bouclé avec des comptes quasiment à l’équilibre, le SIFM a imaginé plusieurs activités qui interviendront en 2025. Il dispose d’un budget de 16’000 francs pour financer l’ouvrage « 51 merveilles des Franches-Montagnes » dont la parution est prévue pour l’an prochain. « L’avantage sera de faire découvrir les charmes et les beautés de notre district », se réjouit le successeur de Martial Jacoulot à la présidence du SIFM. Jacques-André Aubry ajoute que la réalisation d’une nouvelle carte touristique est proche de la finalisation. /nmy