Les finances de Delémont n’affectent pas la Danse sur la Doux

Les incertitudes financières qui planent sur la ville de Delémont n’auront pas d’incidences sur la Danse sur la Doux. La 54e édition de la manifestation se tiendra 23 et 24 mai dans la capitale jurassienne. Pas moins de 87 stands et guinguettes – dont 70 de la région – animeront les rues de la vieille ville. La commune ne dispose toujours pas de budget 2025 mais cela n’affecte pas la Danse sur la Doux puisque « la fête est autofinancée et génère des recettes via les locations des stands », comme l’explique le coordinateur des manifestations au Service communal de la culture, des sports et des écoles. Dominique Kaufmann souligne, par ailleurs, que la Danse sur la Doux marche toujours aussi bien, tant que côté du public que des commerçants qui dressent un stand. L’homme se dit également satisfait de l’implication des sociétés locales qui tiennent différentes guinguettes. Dominique Kaufmann relève, enfin, l’importance du partenariat qui lie la Danse sur la Doux avec le CCRD et le SAS depuis trois ans. Les deux institutions proposeront ainsi à nouveau cette année des animations pour les familles ainsi que des concerts gratuits. Le programme compet de la fête peut être consulté sur le site officiel de la Danse sur la Doux.