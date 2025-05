Un dégagement de fumée sans gravité dans une maison à Mervelier

Les services des secours se sont déployés à Mervelier vers 5h jeudi matin. Le SIS Val Terbi, le CRISD de Delémont et la police cantonale jurassienne sont intervenus pour un dégagement de fumée dans le sous-sol d'une villa à la route de Monsevelier. Quarante-et-un pompiers et neufs véhicules ont été dépêchés sur place, selon un communiqué. L'incendie a rapidement été maîtrisé et aucun blessé n'est à déplorer. Un problème technique sur un chauffe-eau est à l'origine de la fumée. /comm-emu