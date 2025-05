Une loi pour faire face à la pénurie de personnel dans les soins

Un projet de loi pour renforcer le domaine des soins. Dans son message au Parlement, le Gouvernement soumet jeudi la première étape de la mise en œuvre cantonale de l’initiative populaire fédérale « Pour des soins infirmiers forts » acceptée en 2024. L’objectif de ce projet est d’encourager la formation dans ce domaine pour palier une éventuelle pénurie.

Le Gouvernement entend encourager la formation dans l’ensemble du domaine des soins et pas uniquement dans les soins infirmiers. Pour arriver à ses objectifs, l’Exécutif souhaite renforcer la formation pratique en prévoyant des contributions cantonales aux fournisseurs de soins, comme les hôpitaux, les organisations de soins à domicile ou encore les établissements médico-sociaux. Ces derniers doivent désormais offrir des places de formation pratique aux personnes qui suivent des filières en soins infirmiers, d’assistants en soins et santé communautaires (ASSC) et d’aide en soins et accompagnement (ASA). Le projet de loi entend également introduire un système d’aides à la formation qui vise à soutenir financièrement des étudiants en soins infirmiers. Le Gouvernement souhaite également s’offrir la possibilité d’accorder des contributions aux écoles supérieures destinées à encourager une augmentation du nombre de diplômés en soins infirmiers.

A noter que le projet de loi a été mis en consultation restreinte auprès des fournisseurs de soins et des établissements de formation au mois d’avril. L’ensemble des participants se sont dit favorables ou plutôt favorable au projet de loi, selon le Gouvernement. /lge