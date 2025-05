Une nouvelle candidature sur la table du Parti socialiste jurassien

Une quatrième personne sort du bois pour représenter le Parti socialiste jurassien au Gouvernement. Réunie en assemblée extraordinaire mercredi soir, la section franc-montagnarde du PSJ a décidé de proposer la candidature de Sarah Gerster aux instances du parti pour l’élection prévue le 19 octobre. Mariée et mère de deux enfants, elle est âgée de 42 ans et occupe la fonction de conseillère communale aux Enfers depuis 2017. Sarah Gerster est également députée suppléante au Parlement jurassien. Scientifique de formation et docteure en statistiques de l’EPFZ, la candidate travaille à l’état-major de l’EPFL depuis 2019.

Pour rappel, le Parti socialiste jurassien a déjà reçu les candidatures de la ministre sortante Rosalie Beuret Siess, Valentin Zuber et Raphaël Ciocchi. La désignation du ticket officiel se déroulera lors du congrès du 27 juin. /comm-alr