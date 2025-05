Une voiture finit sur le toit aux Franches-Montagnes

Un homme a été blessé ce jeudi après-midi aux Franches-Montagnes dans un accident de la route. Il a perdu le contrôle de son véhicule entre Les Reussilles et Les Genevez dans un virage après avoir effectué un dépassement. Sa voiture a percuté une souche et a fini sa course sur le toit, selon un communiqué de la police jurassienne. Le conducteur a été extrait de l’habitacle par des automobilistes de passage venus à sa rescousse. Ces derniers ont également pu maitriser un départ d’incendie dans le compartiment moteur grâce à un extincteur. La victime a été prise en charge par le service ambulancier et le SIS La Courtine est également intervenu pour sécuriser les lieux. La circulation a été perturbée durant environ deux heures. /comm-jpi