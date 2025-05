Vols de vélos : la vigilance reste de mise avec le retour des beaux jours

Avec le printemps, les routes, pistes cyclables et chemins se remplissent à nouveau de vélos. Mais cette période signe aussi le retour d’un phénomène bien connu : la recrudescence des vols. En 2024, le canton du Jura a enregistré 378 vols de vélos, un record. En cause notamment, l’essor des vélos électriques, dont la valeur élevée attire les malfrats.

Dans un communiqué transmis jeudi, la police cantonale jurassienne met en garde les propriétaires de vélos. Les voleurs opèrent vite et souvent en toute discrétion. Contrairement aux idées reçues, ces vols ne se produisent pas uniquement dans la rue : beaucoup ont lieu dans des espaces privés, voire à domicile. Un garage ouvert, une porte d’entrée non verrouillée ou un local à vélos accessible suffisent.





Des gestes simples pour éviter les vols

Face à cela, la Police cantonale jurassienne rappelle quelques gestes simples : toujours attacher son vélo à un point fixe, même en intérieur, utiliser un antivol solide, et noter les caractéristiques précises de son vélo (numéro de cadre, photo, modèle, etc.). Le signalement rapide de tout vol ou comportement suspect – via le 117 ou la plateforme Suisse ePolice – reste essentiel.

Si le début de 2025 montre une légère baisse des vols, les autorités mettent en garde contre tout relâchement. /comm-tna