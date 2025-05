Michel Cool : « Il faut faire en sorte que l’église attire à nouveau »

Alors que la fumée blanche a surgi la semaine dernière sur le Vatican, l’héritage du Pape François, décédé à Pâques, est au cœur d’un livre qui sera présenté ce jeudi soir à Delémont. Le journaliste spécialiste de la religion et vaticaniste Michel Cool est l’auteur de « François, l’anticonformiste. Bilan du pontificat qui a bousculé l’église », sorti il y a quelques jours aux éditions Emmanuel et Salvator. Il laisse derrière lui « des gens qui sont complètement enthousiasmés par cette capacité à réformer et à inciter les gens à réformer leur manière de penser, de croire, de vivre », explique Michel Cool qui a rencontré les trois derniers papes : « Jean-Paul II était une star, impressionnant. Benoit XVI était un homme très timide mais doux. François, vous aviez l’impression de rencontrer quelqu’un de votre famille ». Désormais, « il faut faire en sorte que l’église attire à nouveau, donne envie », ajoute Michel Cool qui se réjouit que Léon XIV ait déjà « montré trois centres d’intérêt : la paix, la réforme de l’église et l’unité ». /mmi