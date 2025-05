Jean-Marc Richard : « Si la Suisse gagne, je reste »

J-1 avant la finale de l’Eurovision à Bâle. La soirée sera toute particulière pour Jean-Marc Richard qui animera son 34e et dernier concours de la chanson pour la RTS. Enfin, pas si sûr, car il a affirmé dans « La Matinale » : « Si la Suisse gagne, je reste ». La Suisse sera représentée par Zoë Më et le titre « Voyage ». « Ce qui est très réussi, c’est la qualité de la chanson, de l’interprétation, et ce sera la seule chanson de l’histoire du concours qui sera filmée avec une seule caméra. Ça donne une dimension particulière à la chanson, on a l’impression qu’elle chante pour nous », se réjouit Jean-Marc Richard. Après plus de 30 ans d’Eurovision, l’animateur note l’évolution du concours : « Le côté kitsch et ringard a pas mal disparu et le retour des jeunes dans le public est impressionnant, le concours ramène les jeunes à la télévision ». /mmi