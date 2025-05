Un, deux, trois, soleil pour Franches Energies

Franches Energies étend sa production solaire. L’association taignonne et la coopérative Energies Durables Franches-Montagnes ont concrétisé leur troisième installation photovoltaïque dans le district. Après celles réalisées à Montfaucon en 2018 à la STEP et en 2021 au bâtiment des déchets carnés, c’est désormais le toit de la Maison des Œuvres à Lajoux qui est recouvert de 220 panneaux solaires. L’équipement permet la production de 90'000 kWh par an, soit la consommation moyenne de 25 ménages. L’énergie ne servira pas à alimenter le bâtiment mais elle sera directement injectée dans le réseau électrique local. L’association vendra l’électricité à un fournisseur qui en ferra de même auprès des habitations situées à proximité. La nouvelle installation photovoltaïque sur le toit de la Maison des Œuvres sera inaugurée ce samedi dès 10h à Lajoux dans le cadre des Journées du Soleil, un événement national dédié à la promotion de l’énergie solaire et des initiatives locales en matière de transition énergétique.





Des ambitions solaires et non pécuniaires

Ce nouveau projet a coûté 110'000 francs. Il a été imaginé par l’association mais son financement a été opéré par la coopérative qui s’est appuyée sur les revenus tirés des deux autres installations et sur les investissements de privés. Ces derniers ne sont pas motivés par le rendement financier de la démarche, « ils veulent investir dans la production solaire », souligne le président de Franches Energies, Alain Chappatte, ajoutant que « plus on aura d’installations et plus ce sera facile d’en faire de nouvelles. »