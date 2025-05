Une liste commune pour le RPJ et Le Centre au Parlement jurassien

Le Ralliement des Prévôtois jurassiens (RFJ) et Le Centre Moutier feront liste commune pour les élections au Parlement jurassien d’octobre prochain. Les deux partis politiques ont annoncé leur décision ce vendredi dans un communiqué. Ils notent que la démarche « s’inscrit dans la continuité d’une collaboration de longue date entre les deux formations qui ont régulièrement présenté des listes apparentées lors des élections communales à Moutier ». Les deux partis souhaitent « incarner une vision politique tournée vers l’avenir, attentive aux besoins concrets de la population et qui soutient les commerces et les PME ». Ils entendent également « défendre une politique de proximité, équilibrée et orientée vers le bien commun, tout en accompagnant au mieux le transfert historique de la cité prévôtoise dans son nouveau canton ». Le RPJ et Le Centre Moutier apportent également leur soutien « plein et entier » à la liste du Centre Jura pour l’élection au Gouvernement jurassien. /comm-fco