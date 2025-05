Accident de la route à Delémont

Un cyclomotoriste qui circulait sur la route de Porrentruy à Delémont a perdu la maîtrise de son engin vers 12h20 samedi. L’homme a chuté lourdement sur la chaussé et a dû être pris en charge par le service ambulancier pour être transporté à l’hôpital. Plusieurs patrouilles de police se sont rendues sur les lieux et ont procédé au constat d’usage. Les cause de l’accident restent pour l’instant indéterminées. Le trafic a été perturbé pendant une trentaine de minutes. /comm-age