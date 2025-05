La Brune suisse à l'honneur à Plain Fahyn

Historique et économique

Si la Brune suisse se fait rare sous nos latitudes, ce n'est pas pas timidité ou par dédain pour la région du Grand Chasseral. «Dans les années 60-70, c'était encore très strict et on n'osait pas avoir deux races», explique Martin Kohli. En effet, il y a soixante ans, les régions étaient bien définies pour l'élevage de la Brune, de la tachetée rouge ou de la Simmental. Dans le canton de Berne, l'élevage de la Brune était tout simplement interdit, exception faite du Haslital dans l'Oberland. Dès lors, ça réglait la question. «Ici, c'était clairement une région définie pour la rouge», ajoute le Beutchin. Ce n'est que plus tard, en 1969, lors de la création du Syndicat d’élevage de la race Brune de Saules, auquel l'exploitation Kohli est rattachée, que les règles se sont assouplies et que les parents de Martin ont pu démarrer l'élevage de cette race bien particulière. Un choix sans doute aussi motivé par un aspect économique. «À l'époque, une brune coûtait moins chère qu'une belle Simmental alors qu'aujourd'hui c'est plutôt le contraire», souligne encore l'éleveur.





Les avantages de la race

Mais au fait, quelles sont les caractéristiques de la Brune suisse et pourquoi Martin Kohli en est-il tombé amoureux ? «Elle est docile et attachante, les langues méchantes diront même qu'elle est lèche-cul parce qu'elle nous suit un peu partout», détaille l'hôte de la manifestation. C'est également une race très robuste, qui a une certaine longévité, le vêlage facile et s'adapte assez bien à son environnement. En plaine, elle produira beaucoup de lait riche en protéines, l'idéal pour la fabrication du fromage. Dans le cas où la brune devrait vivre dans un climat plus rude, elle saura s'acclimater tout en produisant évidemment un peu moins de lait. Que des avantages donc ? Pas exactement, à en croire le spécialiste de la race qui compte une quarantaine de vache brune suisse sur son exploitation. «Il faut faire attention de ne pas sélectionner que des belles vaches mais aussi des vaches qui produisent parce qu'à la fin on vend notre lait et c'est avec ça qu'on vit», rappelle encore Martin Kohli.





Portes ouvertes et découvertes

Pour tout savoir des spécificités de cette race bovine, la famille Kohli invite les professionnels mais aussi petits et grands curieux ainsi que toutes personnes intéressées, samedi sur son exploitation de Plain Fahyn. La manifestation débutera à 10h00 et se déroulera toute la journée avec au programme, portes ouvertes de l’étable, conférence de Martin Rust, directeur de Braunvieh Schweiz, stands d’informations, expositions de machines, concours, tombola, animations musicales et restauration. Sans oublier bien sûr les stars de fête, quelques beaux spécimens de Brune suisse. «Elles seront présentées dans leur plus belles tenues du dimanche», nous promet même Martin Kohli. /rme