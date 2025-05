Un Jurassien passionné par l’Eurovision à la finale à Bâle

L’Eurovision sur le sol Suisse touche à sa fin. La finale, qui a lieu samedi, regroupe des passionnés du monde entier. C’est le cas de Julien Loichat qui participe aux festivités pour la première fois. Le Bruntrutain espérait voir un pays voisin gagner le concours afin d’enfin pouvoir profiter du spectacle en direct. Ses espérances ont été dépassé, puisque c’est la Suisse qui a remporté le concours l’année passée, et qui, par conséquent accueille l’émission sur son territoire pour sa 69ème édition. Cela fait plus de 30 ans que Julien Loichat suit l’Eurovision, mais le Jurassien reste critique :« Tout ce qui passe à l’Eurovision n’est pas parfait. Il y a beaucoup de chansons de qualité, mais il a aussi des choses qui me touchent moins ». Julien Loichat était présent lors de la parade d’ouverture samedi dernier, et il prendra également part à la finale, mais l’Ajoulot n’a pas réussi à obtenir de billets pour la Halle Saint-Jacques où est tourné l’émission. Il visionnera la finale sur écran géant, juste à côté, au Stade Saint-Jacques qui accueille pour l’occasion plus de 36'000 personnes. « Je me pose beaucoup de questions sur cette soirée, parce que partager un événement comme celui-ci au milieu d’une foule pareille, avec peut-être des personnes que l’on connaît, c’est assez particulier » explique Julien Loichat. /age