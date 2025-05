Un pendant contemporain à la Bible de Moutier-Grandval

Le deuxième, et dernier temps fort à Delémont autour de la Bible de Moutier-Grandval, organisé par le Musée jurassien d’art et d’histoire (MJAH), s’est déroulé ce week-end. Au programme de nombreuses activités déjà présentes lors du premier temps fort, mais également de nouveaux événements. C’est le cas de l’exposition « Bien mal, pareil » de Didier Rittener présentée à la Fondation Anne Robert Bloch (FARB). L’artiste lausannois y a présenté son œuvre : « Les Pommiers ou indécente forêt ». Un dessin monumental d’un jardin d’Éden fait au crayon gris. Marine Englert, collaboratrice au MJAH, indique que « la FARB a mis son espace à disposition pour organiser une réflexion contemporaine autour de la Bible de Moutier-Grandval ». La Bible, exposée au MJAH, est ouverte sur deux pages ; sur celle de gauche une miniature racontant l’histoire de Adam et Ève est représentée. « L’œuvre de Didier Rittener, illustrant un jardin d’Éden composé de nombreux pommiers, a tout de suite fait sens avec le manuscrit médiéval », explique Marine Englert. /age