« Café des Arts » : Natalia Rais

Les peintures à l’acrylique et à l’aquarelle de Natalia Rais sont accrochées au cœur de la Vieille Église Saint-Barthélemy à Courrendlin. Son exposition intitulée « Présent » est inspirée par la nature. Elle crée ses images et nous invite à une petite balade en quelques traits tout en finesse et nous propose un léger dégradé.

Originaire de Moldavie, Natalia Rais est arrivée dans le Jura il y quelques années, fascinée par la nature de notre pays. Aimant le dessin, elle a suivi quelques cours avec Denis Tchesskiss, ce qui lui a permis d’affiner son trait et d’explorer ses émotions dans ses créations. /jmp