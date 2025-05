Des pharmaciens formés aux premiers contacts des victimes de violence domestique

Cette formation en ligne a d’abord été élaborée par les autorités vaudoises, puis adaptée à la réalité jurassienne. « PharmaJura comme la pharmacienne cantonale ont adhéré à l'initiative et reconnu son utilité parce que la demande venait aussi du terrain. Une assistante en pharmacie qui a été confrontée à des victimes me confiait ne pas savoir comment répondre, quoi faire, ne pas savoir si elle avait seulement le droit d’entrer en contact avec la personne. L’idée est donc de donner au personnel des pharmacies les outils pour savoir identifier les victimes, accompagner et accueillir la parole, puis surtout orienter dans le réseau. L’idée n’est pas de traiter le problème en pharmacie, mais bien d’orienter dans le réseau existant, par exemple au centre de consultation LAVI (aide aux victimes d’infraction), vers un médecin psychiatre, etc. », souligne Leïla Hanini.







« On répond à un besoin qui n’est pas déconnecté de la réalité »

La formation, certifiante et reconnue par PharmaSuisse, est déjà dispensée dans d'autres cantons romands. Difficile d’avoir des retours de résultat car le parcours d’une victime après un premier contact est difficilement traçable, « mais on a en revanche un retour des professionnels vaudois qui ont vraiment bien accueilli cette formation et qui confirment, comme dans le Jura, avoir eu ce contact avec des victimes, on répond donc à un besoin qui n’est pas déconnecté de la réalité », appuie la déléguée jurassienne à l’égalité. PharmaJura financera en partie cette formation dans le but qu'au moins trois personnes par officine soient formées à cette première prise en charge des victimes de violence domestique. /jpi