Des philatélistes delémontains primés

Le Club philatélique de Delémont et environs s’illustre sur la scène nationale et internationale. Cinq membres ont été distingués ce week-end lors de deux concours qui se sont déroulés à Berne, selon un communiqué transmis lundi. L’une des compétitions regroupait sept pays, dont l’Allemagne et les Pays-Bas. Toutes les collections présentées par le club ont reçu une distinction. Bernard Lachat a notamment reçu le « Grand Or » et un prix pour ses pièces sur l’affranchissement du courrier suisse avec la machine Hasler F22. Fabien Barnier a, de son côté, décroché l’« Or » pour « Le buste de Guillaume Tell : utilisations entre 1914 et 1942 ». /comm-alr