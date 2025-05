L’État se félicite des premiers effets du Plan mobilité

Une inégalité était cependant apparue avec les enseignants du secondaire 1, engagés par les communes et non par le canton, qui ne payaient pas leur stationnement, car pas soumis au même régime. L'État avait alors invité les communes à dupliquer le modèle étatique sur leur territoire afin d’harmoniser les pratiques, ce qui est encore loin d’être généralisé. « Certaines communes l’introduisent comme Haute-Sorne, Develier, Porrentruy, Delémont qui connaissait cela depuis un certain temps. On voit donc là aussi un changement d’approche sur ces questions de stationnement. C’est la moindre des choses qu’il y ait une sorte de redevance parce que ce sont des surfaces publiques utilisées à des fins privées », défend le chef de la section de la mobilité. L’État devrait publier prochainement un premier bilan plus détaillé du Plan mobilité. /jpi