Une motion pour perpétuer l’examen écrit de culture générale

Un député jurassien exige le maintien de l’examen écrit de culture générale en fin d’apprentissage. Le libéral-radical Stéphane Brosy a déposé une motion dans ce sens à l’issue de la dernière séance du Parlement. Elle fait suite à une décision du Conseil fédéral du 28 février de laisser aux cantons la liberté de choisir la forme de cet examen.

L’enseignement de la culture générale est important pour les jeunes qui s’apprêtent à entrer dans la vie active, rappelle le député suppléant de Pleigne. Les cours offrent des connaissances de base sur les droits et les devoirs et permettent de comprendre le système politique suisse, le droit du bail ou le droit fiscal. Le motionnaire Stéphane Brosy met aussi en avant l’intérêt des examens de fin d’apprentissage durant lesquels les élèves montrent leur savoir, mais aussi leur gestion du stress. Ces épreuves finales garantissent une évaluation juste et transparente des connaissances. Elles contribuent à la qualité de la formation professionnelle suisse reconnue internationalement. Avec le développement de l’intelligence artificielle, la crainte est de remplacer l’examen par un travail à domicile réalisé avec l’aide de l’IA. /rce