Explosion de couleurs au Jardin botanique de Porrentuy

Un splendide spectacle de couleur se joue dès ce mardi et durant les trois prochaines semaines au Jardin botanique de Porrentruy. Plus de 180 variétés d’iris cultivées dans le jardin derrière le Lycée cantonal sont en fleurs et atteindront leur pic de floraison ces prochains jours. Les iris forment l’une des familles de plantes les plus diversifiées, celles de Porrentruy proviennent d’Europe, mais aussi des États-Unis.

Cette collection exceptionnelle a été constituée sous l’impulsion François Guenat, conservateur de 1966 à 1999. Elle est le fruit du travail dévoué des jardiniers du site depuis plus de 50 ans. Une vente de variétés rares d’iris est organisée chaque année à l’occasion de la fête d’automne du Jardin botanique, qui se déroule cette année, le 20 septembre.