« Ils font vivre nos communes » : teneur des registres d’impôts

« La Matinale » continue de vous présenter ceux qui font vivre nos communes (un mardi sur deux à 7h15). Cette semaine, on parle des impôts du côté de Courroux avec Silvestro Di Meo, teneur des registres d’impôts qui gère ainsi « tous les types d’impôts possibles », pour les personnes physiques, les entreprises, les successions, etc. Le teneur des registres est soumis à un secret strict : « Les données qu’on peut visualiser, on est tenu de les garder, tenu au secret fiscal ». Ces dernières années, la numérisation via notamment la création du guichet virtuel a révolutionné le travail des teneurs des registres. « Ça fait bientôt 19 ans que je suis à la commune de Courroux et au départ, tout était sur papier. On devait distribuer et traiter les déclarations d’impôts, ça prenait un temps monumental. Aujourd’hui, on reçoit 30 à 40% de déclarations papier », précise Silvestro Di Meo. /mmi