La Raiffeisen va fermer ses guichets de Courtételle et Courrendlin

Les guichets de la Banque Raiffeisen Région Delémont vont bientôt disparaitre à Courtételle et Courrendlin. L’établissement l’annonce ce mardi dans un communiqué. Ces deux agences seront exploitées dès le 30 juin uniquement pour le conseil à la clientèle sur rendez-vous. Les transactions d’argent continueront à être assurées par les bancomats. Un service gratuit de livraison d’argent à domicile sera également mis en place. La banque évoque un changement des habitudes des clients et une baisse massive de la fréquentation des guichets. Les agences de Delémont et Bassecourt continueront de fonctionner normalement. /comm-alr