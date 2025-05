Le Jura pourrait encadrer l’agritourisme dans la région

Un programme cantonal d’agritourisme serait bénéfique pour le Jura. C’est l’avis de Sophie Guenot, qui a récemment déposé un postulat au Parlement. Elle demande au Gouvernement d’étudier son lancement, dans le but de valoriser les exploitations agricoles de la région tout en offrant une variété de projets intégrés aux visiteurs. La députée PCSI des Emibois motive sa demande par les changements d’habitudes observés ces dernières années chez les vacanciers et une volonté plus marquée de découvrir des régions de proximité. « L’agritourisme représente notamment une manière plus agréable de découvrir un terroir et une culture, sans le stress des déplacements à l’autre bout du monde. Tout ceci représentant d’ailleurs une manne bienvenue pour les agriculteurs », avance-t-elle dans son intervention.

Dans son texte, Sophie Guenot souligne trois objectifs d’un tel programme cantonal d’agritourisme. Il s’agit premièrement de soutenir les agriculteurs en leur offrant une opportunité supplémentaire de diversifier leurs sources de revenus et de promouvoir leurs produits agricoles. Ce programme devrait aussi stimuler l’économie locale en attirant davantage de visiteurs dans la région, ce qui profitera aussi aux commerces, aux hébergements et aux services touristiques. Enfin, selon l’élue franc-montagnarde, l’agritourisme pourrait renforcer l’attractivité de la région en tant que destination durable, en mettant en avant ses atouts agricoles et naturels en faisant découvrir son patrimoine rural, ses paysages et son savoir-faire. /emu