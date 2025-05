Audit du DFCS : Le Gouvernement attentif à la confidentialité

« Ni le Gouvernement dans son ensemble, ni le chef du département ne sera impliqué dans le choix de l’auditeur. Il était clair dès le départ que l’expert qui sera mandaté devra être externe à l’administration et même au canton », a exposé Nathalie Barthoulot, se montrant par ailleurs rassurante sur la stricte confidentialité des échanges avec les collaborateurs.





L'audit devrait coûter autour de 50'000 francs

« L’état d’esprit d’un tel audit est celui où chacun doit pouvoir exprimer ses ressentis, ses vécus et ses éventuelles doléances en toute confiance. Tout sera mis en œuvre pour que la confidentialité la plus complète soit garantie aux personnes qui seront entendues », a précisé la vice-présidente du Gouvernement. Le rapport final, attendu au plus tard fin août et avant les élections cantonales de l’automne, consistera d’ailleurs en une synthèse des différents entretiens en respectant l’anonymat et « s’articulera essentiellement autour des conclusions et recommandations de l’expert ». En réponse à une autre question orale du député PLR Alain Schweingruber, le Gouvernement a informé que les coûts estimés de cet audit avoisineraient les 50'000 francs. /jpi