De gros changements en vue pour les horaires des transports publics

Le canton du Jura devrait connaitre de grands changements en matière de transports publics à la fin de l’année. Le projet d’horaire 2026 a été présenté mercredi par l’Office fédéral des transports. Il sera mis en consultation dès vendredi et jusqu’au 9 juin.

L’horaire prévoit un retour des trains directs entre Bâle, le Jura et l’Arc lémanique, mais également une première étape du RER Jura. Des adaptations sont aussi proposées sur les lignes de bus.





Un direct pour Lausanne

Dans le détail, des trains grandes lignes passeront désormais toutes les 30 minutes par Delémont. Une fois par heure, il sera possible de relier la capitale jurassienne à Lausanne sans changement. Le nouvel horaire sera aussi marqué par la première étape du RER Jura, soit le Réseau Express Régional. Il prévoit une liaison par heure entre Delémont et Delle (avec une correspondance pour la ligne Porrentruy-Bonfol), ainsi qu’entre Delémont et Bonfol (avec une correspondance pour ligne Porrentruy-Delle). Des correspondances seront mises en place pour rejoindre la gare TGV de Belfort-Montbéliard.

Avec la nouvelle cadence des trains grandes lignes, un changement à Delémont sera désormais toujours nécessaire pour les usagers qui se rendent à Bâle, Moutier ou Bienne. De nouvelles liaisons ferroviaires nocturnes sont aussi annoncées.

En ce qui concerne les bus, les horaires doivent être adaptés pour répondre aux critères de cofinancement de la Confédération. Des baisses de fréquence sont prévues sur certaines lignes, notamment en Ajoie. Certaines courses en heures creuses seront supprimées. Le village de Roggenburg ne sera, par ailleurs, plus desservi ainsi que Lucelle en semaine.





Des députés se questionnent

Interrogé par plusieurs députés ce mercredi au Parlement, le ministre David Eray a expliqué que ces changements étaient le fruit d’une solution intermédiaire. Si le canton avait voulu conserver la situation actuelle, il aurait dû débourser 5,5 millions de francs de plus avec les communes. La proposition retenue dans le nouvel horaire consiste donc en « un financement supplémentaire (canton et communes) et une réduction de l’offre sur certaines lignes qui sont insuffisamment utilisées aux yeux de l’Office fédéral des transports », a indiqué le responsable de la mobilité.