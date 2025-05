Des subsides de formation jusqu’à 50 ans dans le Jura

Le Jura élargit l’accès aux subsides de formation. Le Parlement jurassien a validé ce mercredi en première lecture par 58 voix une modification de loi en ce sens. Le texte prévoit qu’une personne peut obtenir des subsides de formation jusqu’à 50 ans, contre 35 ans actuellement. Une minorité de la commission proposait de fixer cette limite d’âge à 60 ans, mais la proposition a été rejetée par 35 voix contre 21. Cette nouvelle limite à 50 ans est « dans la moyenne suisse », selon le Gouvernement qui précise qu’au niveau national ces dernières années, la tendance est soit à l’augmentation, soit à ne prévoir aucune limite d’âge. À l’inverse du Gouvernement qui voulait éviter de « créer plus de complexité », une majorité de députés a également décidé par 37 voix contre 21 de laisser la porte ouverte à des exceptions à l’âge limite, notamment en cas de perfectionnement ou de reconversion professionnelle.

Cet élargissement doit permettre aux personnes qui sollicitent cette aide d’exercer une activité professionnelle pendant au moins dix ans après la fin de la formation, jusqu’à la retraite. À noter que d’autres critères, comme la situation financière des parents, sont pris en compte.

L’État jurassien estime que cette modification législative aura pour conséquence une augmentation de 30 à 50 demandes de bourse chaque année et estime que cette révision coûtera entre 130'000 et 220'000 francs par an. La modification de la loi fait suite à une motion acceptée en 2022 par le législatif. /gtr