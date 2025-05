Le Collectif jurassien pour la paix à Gaza dépose une dénonciation pénale contre quatre conseillers fédéraux

Le Collectif jurassien pour la paix à Gaza vise quatre conseillers fédéraux. L’organisme présidé par l’ancien député CS-POP Pierluigi Fedele a déposé mardi une dénonciation pénale au Ministère public de la Confédération contre trois membres en fonction du Conseil fédéral et une qui ne l’est plus. Il l’a annoncé ce mercredi dans un communiqué. La démarche concerne Ignazio Cassis, Karine Keller-Sutter, Guy Parmelin et Viola Amherd. Le Collectif jurassien les accuse de complicité de crimes contre l’humanité, crimes de guerre et éventuellement crime de génocide, alors qu’Israël a intensifié récemment ses opérations sur la bande de Gaza. Les liens commerciaux et militaires, notamment, entre la Suisse et Israël figurent en toile de fond de la dénonciation pénale du Collectif jurassien pour la paix à Gaza. L’organisme entend ainsi « dénoncer les décisions, les manquements, les absences de décision ou encore les actes commis par omission » qui pourraient être attribués aux quatre conseillers fédéraux. La dénonciation pénale saisit donc le Ministère public de la Confédération pour qu’il investigue en ce sens. Elle s’appuie sur divers textes juridiques de la Cour internationale de justice ou encore sur les fonctions de la Suisse en tant que dépositaire des Conventions de Genève. Le Collectif jurassien pour la paix à Gaza précise que d’autres procédures juridiques de ce type pourraient être initiées prochainement contre des dirigeants de pays occidentaux en collaboration avec d’autres collectifs ou personnalités en Suisse ou à l’étranger. /comm-fco