Le faucon crécerelle, grand allié des agriculteurs

Enseignant de biologie au Lycée cantonal de Porrentruy, Paul Monnerat profite également de cette nichée pour sensibiliser ces élèves et proposer des travaux de maturité sur leur régime alimentaire. Il veut continuer à mettre en avant les oiseaux et espère pouvoir filmer de nouvelles espèces prochainement : « J’envisage de suivre l’hirondelle rustique qui niche dans mon jardin. » Il a également pour projet d’héberger dès cette année une effraie des clochers, « une espèce beaucoup plus sensible aux variations environnementales et qu’il faut protéger. » /cra